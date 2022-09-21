Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які ухиляються від мобілізації

Вересень, 21 в 12:38

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що з міркувань безпеки вони не видаватимуть громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації, гуманітарні та інші види віз.

Про це міністр закордонних справ країни повідомив у Twitter.

За його словами, Латвія також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня.

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Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

Рінкевичс наголосив, що Латвія консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо спільних дій у зв’язку з ініційованою Росією мобілізацією.

– Необхідно обговорити подальшу підтримку України та можливі додаткові заходи безпеки в регіоні. Рівень військової загрози для Латвії все ще низький, – додав дипломат.

Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в РФ, під час якої Міноборони країни-агресора планує призвати 300 тис. осіб.