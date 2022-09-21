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Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які ухиляються від мобілізації

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які ухиляються від мобілізації
Фото: Depositphotos

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що з міркувань безпеки вони не видаватимуть громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації, гуманітарні та інші види віз.

Про це міністр закордонних справ країни повідомив у Twitter.

За його словами, Латвія також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня.

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Рінкевичс наголосив, що Латвія консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо спільних дій у зв’язку з ініційованою Росією мобілізацією.

– Необхідно обговорити подальшу підтримку України та можливі додаткові заходи безпеки в регіоні. Рівень військової загрози для Латвії все ще низький, – додав дипломат.

Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в РФ, під час якої Міноборони країни-агресора планує призвати 300 тис. осіб.

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