Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які ухиляються від мобілізації
Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що з міркувань безпеки вони не видаватимуть громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації, гуманітарні та інші види віз.
Про це міністр закордонних справ країни повідомив у Twitter.
За його словами, Латвія також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня.
Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022
Рінкевичс наголосив, що Латвія консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо спільних дій у зв’язку з ініційованою Росією мобілізацією.
– Необхідно обговорити подальшу підтримку України та можливі додаткові заходи безпеки в регіоні. Рівень військової загрози для Латвії все ще низький, – додав дипломат.
Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в РФ, під час якої Міноборони країни-агресора планує призвати 300 тис. осіб.