Вересень, 21 в 20:05

Громадяни РФ, які проживають в Естонії та вирушать на повномасштабну війну проти України, не зможуть повернутися назад до країни.

Про це поінформував віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Естонії Вейко Коммусаар. Йдеться про росіян, які перебувають в Естонії на підставі постійної посвідки на проживання.

Коммусаар пояснив, що Естонія не може перешкоджати їм залишити країну. Але якщо з’ясується, що такі громадяни РФ воювали проти України, їх не пустять назад.

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– Естонія не запроваджувала жодних обмежень на виїзд російських громадян. Але якщо ми дізнаємося, що вони вирушили на війну, у них не буде можливості повернутися до Естонії, – наголосив він.

Коммусаар запевнив, що влада Естонії зробить усе можливе, щоб виявити осіб, які поїхали в Україну воювати на боці РФ. Він уточнив, що в росіян, які вирушать з Естонії на війну в рамках оголошеної Кремлем часткової мобілізації, при поверненні відбиратимуть посвідку на проживання.

– Якщо особа повернеться і буде встановлено, що вона брала участь у війні та вчинила злочини агресії, така особа буде позбавлена права на проживання в Естонії та депортована, – наголосив віцеканцлер.

Згідно з його оцінками, в Естонії під мобілізацію можуть теоретично потрапити трохи більше 20 тис. громадян РФ.

Коммусаар також прокоментував черги росіян на кордоні РФ та Фінляндії, які хочуть виїхати, щоб не йти на війну. Він зазначив, що бажання уникнути мобілізації не є причиною, з якої Естонія могла б пропускати таких осіб на свою територію.

Як відомо, 21 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. Російське міноборони планує мобілізувати “300 тис. резервістів”: осіб, які перебувають у запасі, проходили військову службу та мають відповідний досвід.

У зв’язку з цим в РФ організували акції протесту проти мобілізації. Також є інформація, що росіяни масово скуповують квитки за кордон.

Джерело: ERR