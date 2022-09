Радник Байдена подякував Зеленському за звільнення з полону двох американців

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван подякував президенту України Володимиру Зеленському, голові Офісу президента Андрію Єрмаку та уряду України за звільнення з російського полону двох громадян США.

We thank @ZelenskyyUa, @AndriyYermak and the Ukrainian government for including 2 U.S. citizens in the prisoner exchange announced today. We thank the Crown Prince and Government of Saudi Arabia for facilitating. We look forward to our citizens being reunited with their families.

