Радник Байдена подякував Зеленському за звільнення з полону двох американців

Вересень, 22 в 6:43

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван подякував президенту України Володимиру Зеленському, голові Офісу президента Андрію Єрмаку та уряду України за звільнення з російського полону двох громадян США.

– Ми дякуємо Володимиру Зеленському, Андрію Єрмаку та українському уряду за включення двох громадян США до оголошеного сьогодні обміну полоненими, – написав у Twitter Джейк Салліван.

We thank @ZelenskyyUa, @AndriyYermak and the Ukrainian government for including 2 U.S. citizens in the prisoner exchange announced today. We thank the Crown Prince and Government of Saudi Arabia for facilitating. We look forward to our citizens being reunited with their families. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) September 21, 2022 Зараз дивляться

Крім того, у Сполучених Штатах подякували за сприяння в обміні спадкоємному принцу та уряду Саудівської Аравії.

– Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз’єднаються зі своїми родинами, – додав радник президента США.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону 215 військових.

Серед звільнених – бійці полку Азов, Нацгвардії, СБУ, морські піхотинці, а також 10 іноземців, які стали на захист України.

Серед них – п’ятеро громадян Великої Британії, двоє громадян США, один громадянин Марокко, один – Швеції та ще один – Хорватії.

Як наголосив Володимир Зеленський під час нічного звернення, усім іноземцям ворог призначив вирок – або довгий термін ув’язнення, або смертну кару.

Звільненням із полону 22 вересня усім їм врятовано життя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Jake Sullivan