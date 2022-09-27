Вересень, 27 в 14:32

Скажені закупівлі зрідженого природного газу (ЗПГ) в Європі означають, що цієї зими європейці матимуть достатньо палива для вироблення електроенергії, щоб компенсувати постачання з Росії.

Про це йдеться у звіті компанії BloombergNEF, яка займається дослідженням тенденцій, що сприяють переходу до економіки з низьким рівнем викидів вуглецю.

Взимку Євросоюз може імпортувати ЗПГ майже на 40% більше, ніж роком раніше, а наступного літа він може збільшити закупівлі приблизно на 14% для відновлення втрачених запасів.

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У звіті наголошується, що поряд із падінням попиту через вищі ціни на енергоносії цих поставок достатньо, щоб компенсувати повну зупинку потоків у російських трубопроводах з 1 жовтня.

Тепер європейцям необхідно буде закупити на спотовому ринку ЗПГ на 90% більше, ніж вони отримали за довгостроковими контрактами. Крім того, це призведе до конкуренції з Азією. Ймовірно, що Китай і азійські ринки, що розвиваються, відчують зниження імпорту зрідженого газу.

У звіті повідомляється, що тепер більше російського ЗПГ надходитиме до Китаю, попит на який взимку впаде на 16% порівняно з минулим роком.

Прогнозується, що споживання в Японії впаде на 8% у четвертому кварталі, порівняно з тим же періодом роком раніше, оскільки країна включає вугільні електростанції. Попит у Південній Кореї може зрости на 10% для накопичення запасів.