HIMARS передбачені: США оголосять про допомогу Україні на $1,1 млрд – ЗМІ

Вересень, 28 в 9:15

США найближчим часом оголосять про черговий транш військової допомоги Україні на суму $1,1 млрд.

Про це з посиланням на джерела в уряді повідомило видання Daily Mail.

У пакеті допомоги мають бути системи HIMARS та боєприпаси до них, різні типи протидії дронам та радіолокаційним системам, а також запчастини до техніки.

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Крім того, джерело, якому відомі деталі плану допомоги для України, зазначає, що транш передбачатиме навчання та технічну підтримку українських військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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