Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

HIMARS передбачені: США оголосять про допомогу Україні на $1,1 млрд – ЗМІ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
HIMARS передбачені: США оголосять про допомогу Україні на $1,1 млрд – ЗМІ
Фото: Генштаб ЗСУ

США найближчим часом оголосять про черговий транш військової допомоги Україні на суму $1,1 млрд.

Про це з посиланням на джерела в уряді повідомило видання Daily Mail.

У пакеті допомоги мають бути системи HIMARS та боєприпаси до них, різні типи протидії дронам та радіолокаційним системам, а також запчастини до техніки.

Зараз дивляться

Крім того, джерело, якому відомі деталі плану допомоги для України, зазначає, що транш передбачатиме навчання та технічну підтримку українських військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Daily Mail
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка