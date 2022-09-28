HIMARS передбачені: США оголосять про допомогу Україні на $1,1 млрд – ЗМІ
Фото: Генштаб ЗСУ
США найближчим часом оголосять про черговий транш військової допомоги Україні на суму $1,1 млрд.
Про це з посиланням на джерела в уряді повідомило видання Daily Mail.
У пакеті допомоги мають бути системи HIMARS та боєприпаси до них, різні типи протидії дронам та радіолокаційним системам, а також запчастини до техніки.
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Крім того, джерело, якому відомі деталі плану допомоги для України, зазначає, що транш передбачатиме навчання та технічну підтримку українських військових.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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