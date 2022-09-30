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Ми не будемо стояти осторонь: США запровадили нові санкції проти Росії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти країни-агресора Російської Федерації після оголошенням Володимиром Путіним про “приєднання” Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей до складу РФ.

До списку включено десятки фізичних та юридичних осіб, повідомляє Міністерство фінансів США.

Також Велика Британія оголосила про санкції проти очільниці Центрального банку Російської Федерації Ельвіри Набіулліної.

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Джерело: Reuters
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