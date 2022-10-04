Знадобиться кілька років: Фінляндія може збудувати паркан на кордоні з РФ
Фінляндія може збудувати паркан на спільному кордоні з Росією. Це питання наразі обговорюється.
Як зазначила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, існують підстави для часткового огородження кордону.
Прикордонна служба країни запропонувала побудувати паркан на найбільш критичних ділянках східного кордону для посилення контролю. Марін позитивно оцінила цю ідею.
– У цьому питанні все ще потрібна парламентська одностайність, зокрема між парламентськими партіями. Проте умови для ухвалення рішення є, – зазначила вона.
Санна Марін висловила сподівання, що рішення про можливе огородження кордону буде ухвалено швидко. Водночас вона пояснила, що сам процес будівництва паркану може тривати кілька років.
– Це буде не швидкий процес, знадобиться кілька років. Ось чому важлива одностайність у зв’язку з ухваленням рішення, – наголосила політик.
На думку прем’єрки, паркан на кордоні між Фінляндією та РФ не повинен значно посилити напруженість у відносинах між двома країнами.
– Європа перебуває в стані війни. Ви не можете потрапити в набагато більш напружену ситуацію, ніж ця, – заявила Марін.
Фінляндія має сухопутний кордон з РФ протяжністю близько 1,3 тис. км. За даними прикордонної служби Фінляндії, стаціонарний паркан необхідний на ділянці в 260 км.
Як відомо, Фінляндія в ніч проти 30 вересня вирішила закрити кордон для російських туристів. Дозволено в’їзд росіян до Фінляндії для відвідування сім’ї, для роботи та навчання.
У вересні Санна Марін наголошувала, що Європа припустилася помилки, коли сподівалася побудувати нормальні відносини з РФ.
Джерело: Yle