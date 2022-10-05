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Майже кожен четвертий офіцер: під Лиманом ЗСУ розгромили елітну бригаду ГРУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Майже кожен четвертий офіцер: під Лиманом ЗСУ розгромили елітну бригаду ГРУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Під Лиманом Донецької області Збройні сили України розгромили елітну бригаду Головного розвідувального управління Російської Федерації, яка базується в Тольятті.

За даними BBC, під час відступу загинули щонайменше дев’ять російських окупантів, а ще один військовий РФ із підрозділу був тяжко поранений.

– Це, ймовірно, найбільша одноразова втрата 3 бригади спецпризначення. Водночас підрозділ зазнає втрат із самого початку вторгнення в Україну, – йдеться у повідомленні.

Родичі російських окупантів у соцмережах повідомляли наприкінці вересня та на початку жовтня, що загинула майже вся бригада ГРУ.

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– Усю 3 спецбригаду спецназу занапастили, кинувши в м’ясорубку. Який він у мене хороший був, – зазначила сестра одного з загарбників.

Майже кожен четвертий загиблий спецназівець ГРУ виявився офіцером, втрата яких стає дуже “відчутною” для військ РФ та має низькі темпи відновлення, зазначає російська служба BBC.

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Джерело: BBC Російська служба
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