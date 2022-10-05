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Україна може атакувати HIMARS більшість цілей, зокрема в Криму – Пентагон

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Україна може атакувати HIMARS більшість цілей, зокрема в Криму – Пентагон
Фото: Генштаб ЗСУ

За допомогою снарядів GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS Україна може атакувати більшість цілей на фронті, сказала на брифінгу заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер.

За її словами, це стосується також території окупованого Криму, оскільки півострів належить Україні.

– Згідно з нашими оцінками, за допомогою наявних у них систем GMLRS на HIMARS, додаткову кількість яких ми надамо у новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягати більшості цілей на полі бою, – зазначила вона.

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Президент США Джо Байден 1 жовтня схвалив закон, яким передбачено виділення допомоги Україні на $12,4 млрд.

Документ дасть змогу продовжити фінансування американського уряду та його діяльності на поточному рівні до 16 грудня 2022 року.

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