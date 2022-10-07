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Безпека на ЗАЕС і злочинні дії РФ: про що говорили Зеленський і гендиректор МАГАТЕ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Безпека на ЗАЕС і злочинні дії РФ: про що говорили Зеленський і гендиректор МАГАТЕ
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у Києві.

Під час зустрічі глава держави зазначив, що рішення російського диктатора Володимира Путіна про передачу Запорізької атомної електростанції у власність РФ має бути засуджене з боку МАГАТЕ, оскільки це фактично міжнародне рейдерство.

Фото: Офіс президента

– Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні (злочинні дії Путіна та РФ, – Ред.) це рейдерство, – вважає президент України.

За його словами, єдина можливість гарантувати радіаційну безпеку атомної електростанції, України та Європи – це повне звільнення території ЗАЕС від російських загарбників. За словами президента, там досі перебувають до 500 бойовиків РФ.

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Зеленський наголосив, що важливо відновити роботу Запорізької АЕС, оскільки це дасть можливість Україні забезпечити електроенергією власних та європейських споживачів.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі переконаний, що рішення Путіна про передачу Запорізької АЕС у власність Росії – це порушення міжнародного права. МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною про ЗАЕС, наголосили в Офісі президента.

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Джерело: Офіс президента
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