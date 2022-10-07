У ЦГС прокоментували отримання Нобелівської премії миру

Жовтень, 07 в 16:29

Нобелівську премію миру 2022 року серед ще двох лауреатів присуджено українській правозахисній організації Центр громадянських свобод.

– Я рада, що очолюваний мною Центр громадянських свобод отримав сьогодні Нобелівську премію разом із нашими друзями та партнерами із Меморіалу та Вясни, – заявила українська правозахисниця Олександра Матвійчук.

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити премію миру 2022 року правозахиснику Алесю Беляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації Меморіал і українській правозахисній організації Центр громадянських свобод.

За словами Матвійчук, ООН та держави-учасниці мають провести реформу міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії для всіх країн та їхніх громадян незалежно від участі у військових блоках чи потужності. Водночас Росія має бути виключена із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту.

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Вона переконана, що ООН та держави-учасниці мають розв’язати проблему “прогалини у відповідальності” та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів РФ.

– Без цього стійкий мир у нашому регіоні неможливий. Потрібно створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності, – вважає Матвійчук.

На думку правозахисниці, масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН.