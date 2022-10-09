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ЄС планує за два роки провести навчання для тисяч українських військових – Welt

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Військові навчання
Фото: Генштаб ЗСУ

Країни-члени Євросоюзу домовилися найближчим часом розпочати на своїй території навчання військовослужбовців ЗСУ. На першому етапі йдеться про дворічний термін.

Офіційно це рішення мають затвердити міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Люксембурзі в середині жовтня, пише німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на джерела у Брюсселі.

За їхніми даними, до наступної зими у навчаннях візьмуть участь близько 15 тис. українців, а згодом їх кількість може значно збільшитися.

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Питання про те, де мають проходити навчання, довго залишалося відкритим. Берлін відхилив пропозицію Європейської зовнішньої служби (EEAS) про створення одного тренувального табору у Польщі через близькість до України. Тому ще один буде створено у Німеччині.

У Польщі військових навчатимуть захисту від кіберзброї та зброї масового знищення, медичним навичкам, серед іншого – протиповітряна оборона та застосування артилерії.

У навчальному центрі у Німеччині, ймовірно, будуть створені спеціальні навчальні підрозділи з розмінування або тактичної підготовки.

Наприкінці серпня під час неформальної зустрічі міністрів оборони і закордонних справ країн ЄС у Празі досягнуто політичної згоди щодо запровадження військової тренувальної місії для України.

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Джерело: Welt

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