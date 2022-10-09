ЄС планує за два роки провести навчання для тисяч українських військових – Welt
Країни-члени Євросоюзу домовилися найближчим часом розпочати на своїй території навчання військовослужбовців ЗСУ. На першому етапі йдеться про дворічний термін.
Офіційно це рішення мають затвердити міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Люксембурзі в середині жовтня, пише німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на джерела у Брюсселі.
За їхніми даними, до наступної зими у навчаннях візьмуть участь близько 15 тис. українців, а згодом їх кількість може значно збільшитися.
Питання про те, де мають проходити навчання, довго залишалося відкритим. Берлін відхилив пропозицію Європейської зовнішньої служби (EEAS) про створення одного тренувального табору у Польщі через близькість до України. Тому ще один буде створено у Німеччині.
У Польщі військових навчатимуть захисту від кіберзброї та зброї масового знищення, медичним навичкам, серед іншого – протиповітряна оборона та застосування артилерії.
У навчальному центрі у Німеччині, ймовірно, будуть створені спеціальні навчальні підрозділи з розмінування або тактичної підготовки.
Наприкінці серпня під час неформальної зустрічі міністрів оборони і закордонних справ країн ЄС у Празі досягнуто політичної згоди щодо запровадження військової тренувальної місії для України.
Джерело: Welt