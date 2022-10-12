Створення європейської системи ППО підтримали 13 країн – Spiegel

Жовтень, 12 в 16:43

До створення загальноєвропейської системи ППО від балістичних ракет, ініційованої канцлером Німеччини Олафом Шольцем, хочуть приєднатися 12 країн Східної Європи, пише Spiegel.

За інформацією видання, напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі у Брюсселі буде підписано спільну заяву про наміри цих держав брати участь у спільній системі захисту від балістичних ракет та інших повітряних загроз.

Окрім Німеччини, декларацію про наміри хочуть підписати: Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина, Словенія та Нідерланди. Однак Польща, наприклад, не хоче приєднуватись до проєкту, оскільки вже створює власну систему ППО.

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Ймовірно, йдеться про закупівлю ізраїльського ЗРК Arrow. Вона призначена для пуску ракет за межі атмосфери Землі, де окремі боєголовки відокремлюються, відстежують ціль та нейтралізують її.

Ці так звані висотні пуски передусім призначені для безпечного знищення ядерних, біологічних або хімічних ракет, що наближаються.

Сьогодні в Україні підтвердили отримання від Німеччини першої з чотирьох систем ППО IRIS-T, на підході американські NASAMS.