До проєкту протиракетного щита Європи готові долучитися 15 країн – Bloomberg

Жовтень, 13 в 15:55

Лист про наміри приєднатися до проєкту зі створення європейського протиракетного щита підписали вже щонайменше 15 держав.

Його підтримали переважно країни-члени НАТО, зокрема Велика Британія і Нідерланди.

Очікується, що система матиме кілька рівнів для перехоплення різних типів ракет з різних висот. Згідно з проєктом, країни-підписанти планують спільно придбати засоби ППО, які захищатимуть територію союзників від ракет.

Зараз дивляться

Серед варіантів розглядають ізраїльську систему Arrow 3, американські Patriot і німецькі установки IRIS-T.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до створення загальноєвропейської системи ППО від балістичних ракет, ініційованої канцлером Німеччини Олафом Шольцем, хочуть приєднатися 12 країн Східної Європи.

Серед них Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина, Словенія та Нідерланди. Польща, наприклад, не хоче приєднуватись до проєкту, оскільки вже створює власну систему ППО.

Фото: Командування повітряних сил ЗСУ