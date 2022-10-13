Саудівська Аравія грає на руку Кремлю? Яку відповідь США готують Ер-Ріяду на рішення ОПЕК+

Жовтень, 13 в 20:23

Минулого тижня організація країн-експортерів нафти, а також її союзників на чолі з РФ у форматі ОПЕК+ дійшли згоди щодо скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день з листопада до кінця 2023 року.

Це найбільше скорочення квот з квітня 2020 року. У ЗМІ зазначають, що ініціатором цієї угоди була Росія, а Саудівська Аравія підтримала пропозицію.

Це рішення ОПЕК+ було ухвалене менше ніж через три місяці після візиту Джо Байдена до Джидди, щоб домовитися про збільшення видобутку нафти та зменшення її ціни.

Зараз дивляться

У США вже заявили, що мають твердий намір відреагувати на політику Ер-Ріяда, який погодив скорочення світового видобутку нафти на догоду Кремлю.

— Ми збираємося відреагувати на дії Саудівської Аравії, – зауважив Байден під час розмови з журналістами у середу.

Він додав, що планує взяти участь у консультаціях найближчим часом, щоби застосувати конкретні кроки. Того ж дня, у середу ввечері, американські демократи сказали Саудівській Аравії, що якщо королівство не змінить курс, вони змусять на рік заморозити всі продажі зброї.

Чому це рішення спричинило резонанс?

Це рішення приносить величезну користь Росії. Після того, як країни Європи почали скорочувати імпорт, доходи Москви від нафти значно впали.

Хоча ОПЕК і ОПЕК+ номінально скоротили видобуток на 2 млн барелів на день, Росія вже видобувала набагато менше своєї квоти, що означає, що це рішення дозволить їй виробляти більше нафти за вищою ціною.

У США новину сприйняли особливо болюче, адже за нею послідує зростання цін, а у листопаді у США заплановані проміжні вибори (під час них переобираються всі місця у Палаті представників, третина місць у Сенаті та понад половина губернаторів штатів, – Ред.).

Видання The Guardian пише, що такий крок Ер-Ріяда можна розглядати як приниження, враховуючи рішення Байдена відмовитися від своєї передвиборчої обіцянки ізолювати принца Мухаммеда через вбивство журналіста Джамаля Хашоґджі.

Доктор Ніл Квілліам з аналітичного центру Chatham House каже, що навіть всередині ОПЕК+ буде певне занепокоєння щодо відповіді США.

— Держави-члени, безсумнівно, будуть стурбовані щодо реакції США, навіть якщо члени погодяться з ринковими прогнозами, які змусили Саудівську Аравію відстоювати цю позицію. Кувейт, наприклад, який високо цінує відносини зі США, безсумнівно, буде збентежений поточною ситуацією.

Які у Росії відносини з Саудівською Аравією?

Дехто вважав поїздку Байдена до Джидди приреченою від початку, враховуючи інвестиції саудівської фірми у розмірі $500 млн у російські компанії Газпром, Роснєфть та Лукойл.

А також те, що Ер-Ріяд влітку подвоїв закупівлі російської нафти для своїх електростанцій, щоб вивільнити більше власної сирої нафти для експорту.

Варто звернути увагу й на візит до Москви у вівторок близького союзника ОПЕК, шейха ОАЕ Мохаммеда бін Заїд Аль-Нахаяна для особистих переговорів з Путіним. Усе це свідчить про те, що Саудівська Аравія та її партнери зробили рішучий поворот у бік РФ.

Як можуть відреагувати США та союзники?

Байден пригрозив наслідками на рішення ОПЕК+, не уточнивши, якими вони можуть бути. Демократи в Конгресі вимагають радикальних дій, які мали б суттєвий вплив на економіку Саудівської Аравії та її військову силу.

Сенатор-демократ Боб Менендес заявив, що проголосує за блокування майбутніх продажів зброї. Газета NYT повідомила, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер серйозно розглядає закон, який дозволить судові позови за фіксацію цін проти саудівців.

У цьому ж матеріалі сенатор Річард Блюменталь і конгресмен Ро Ханна закликають ухвалити законодавство, яке припинить усі продажі зброї США, стверджуючи, що Ер-Ріяду знадобляться десятиліття, щоб перейти до альтернативних постачальників. Тоді принц Мухаммед не матиме іншого вибору, окрім як вести переговори.

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Експерти вважають, що республіканці також підтримають такі кроки. Водночас аналітики не відкидають сподівань саудівського принца щодо повернення у Білий дім Дональда Трампа та контролю республіканців над Конгресом.

У Саудівській Аравії називають рішення “суто економічним”

Саудівське МЗС заявило, що рішення про скорочення видобутку нафти було “суто економічним”, а також відкидає тезу про те, що воно було “політично мотивованим проти Вашингтона”.

Зазначається, що таке твердження “не ґрунтується на фактах” і виводить рішення ОПЕК+ з “чисто економічного контексту”. У заяві йдеться, що відстрочення рішення про скорочення видобутку на місяць, як було запропоновано урядом США, “мало б негативні економічні наслідки”.

Однак Білий дім відкидає твердження Саудівської Аравії про “чисто економічне скорочення видобутку”.

— МЗС Саудівської Аравії може спробувати обернути або відвернути увагу, але факти прості, — сказав речник Білого дому Джон Кірбі.

Він також зазначив, що інші країни ОПЕК приватно повідомили США, що “відчували себе змушеними підтримувати напрямок Саудівської Аравії”.

Окрім цього Ер-Ріяд стверджував, що на них тиснула адміністрація Байдена, щоб вони відклали на місяць рішення про скорочення видобутку нафти. В МЗС Саудівської Аравії заявили, що відхилили пропозицію, зазначивши у заяві, що таке рішення “мало б економічні наслідки”. У Вашингтоні ж не підтверджують, що робили подібний запит.

Окрім цього Саудівська Аравія заперечує, що рішення було ухвалене в односторонньому порядку, і заявляє, що всі члени ОПЕК його підтримують. Але високопоставлені демократи наполягають, що за цим кроком стояли політичні міркування, потенційно на користь президента РФ.

Що далі у відносинах Вашингтона та Ер-Ріяда?

Варто зазначити, що Саудівська Аравія, ймовірно, не хоче розривати зв’язки зі США. Про це може свідчити їхнє голосування в ООН, коли королівство засудило анексію Росією частини території України.

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Журналіст The Guardian Джуліан Боргер вважає, що у короткостроковій перспективі рішення ОПЕК+ виглядає хорошою новиною для РФ та поганою для США та їхніх союзників. Але у довгостроковій перспективі розрив відносин з Вашингтоном для Ер-Ріяда може мати катастрофічні наслідки.

— Принц Мухаммед не є стратегічним мислителем, — каже Боргер.

Він зауважує, що саме принц втягнув саудівців у неймовірно дорогу війну в Ємені, а вбивство Хашоґджі показує, як він розправляється з ворогами. Боргер каже, що якщо принц робить економічну ставку на Москву, наразі це виглядає так, ніби він ставить не на ту конячку.