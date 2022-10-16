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Франція почне тренувати українських військових: Макрон затвердив план навчань

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Франція почне тренувати українських військових: Макрон затвердив план навчань
Фото: Генштаб ЗСУ

Франція має наміри прийняти до 2 тис. українських військових, які протягом декількох тижнів проходитимуть воєнну підготовку у французьких частинах.

Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. За його словами, президент Емманюель Макрон затвердив план військових навчань.

– Президент Франції Емманюель Макрон затвердив план підготовки, який дозволить розмістити у країні до 2 тис. українських військових. Вони будуть приписані до наших частин на декілька тижнів, – зазначив він.

За його словами, необхідно підготувати нове покоління солдатів, які б змогли триматися тривалий час. Він запевнив, що Франція дотримується норм права і не стає стороною конфлікту.

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Джерело: Le Parisien

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