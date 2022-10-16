Ілон Маск заявив про продовження фінансування супутників Starlink в Україні

Жовтень, 15 в 21:17

Мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив про продовження фінансування супутників зв’язку Starlink в Україні.

– До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд, – написав він у соціальній мережі Twitter.

Нещодавно Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX, яка надала Україні безкоштовний доступ до Starlink, не зможе більше фінансувати супутники зв’язку. За його словами, Росія намагається знищити роботу глобальної системи супутникового інтернету Starlink.

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У Пентагоні заявили, що отримали запит від Ілона Маска з проханням взяти на себе фінансування супутникової мережі Starlink, яка забезпечувала критичний зв’язок на полі бою для Збройних сил України під час звільнення тимчасово окупованих територій.