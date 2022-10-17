Матвійчук: Це пекло – наслідок безкарності, яку Росія відчуває протягом десятиліть

Російська Федерація вчиняє воєнні злочини – це метод ведення війни країни-агресора. Міжнародна спільнота має притягнути до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до відповідальності.

Про це заявила українська правозахисниця та очільниця правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук в інтерв’ю ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

– Подивімося ретроспективно на історію. Весь цей жах, який ми переживаємо в Україні, а я знаю, про що говорю, тому що ми документуємо воєнні злочини. А воєнні злочини – це біль людей, які страждають від дій російських військових. Коли ти багато років документуєш цей біль, то починаєш здаватися, що він тебе випалює зсередини. Пекло, через яке ми проходимо, – це наслідок безкарності, яку Росія відчуває протягом десятиліть, – вважає вона.

За словами Матвійчук, росіяни вірять у власну безкарність, однак її необхідно зупинити. На її думку, неможливо дотримуватися стійкого миру без справедливості та покарання за вчинені воєнні злочини.

– Росія вчиняє воєнні злочини як метод ведення війни. Вона відпрацювала їх у Чечні, Грузії, Молдові, Сирії, Лівії, інших країнах. Вона ніколи не була покарана. Російські військові не були покарані за те, що застосовували хімічну зброю проти цивільного населення Сирії.

Росіяни повірили, що вони можуть робити все, що завгодно. Це коло безкарності потрібно зупинити. Ми маємо переконати міжнародну спільноту та політичну еліту країн, що не буде стійкого миру без справедливості. Ми маємо притягнути до відповідальності Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців, – наголосила правозахисниця.