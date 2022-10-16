США вимагає від ЄС збільшити та прискорити підтримку України – WP

Жовтень, 16 в 14:28

Через погіршення стану економіки України між США та їхніми союзниками зростає напруження. Американські чиновники вимагають від Євросоюзу збільшими та прискорити фінансування Києва, пише видання The Washington Post.

Саме про це йшлося під час зустрічей цього тижня у Вашингтоні міністра фінансів США Джанет Єллен зі світовими фінансовими лідерами, зокрема з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом і єврокомісаром з економіки Паоло Джентілоні, а також міністрами фінансів країн ЄС.

За прогнозами Світового банку, економіка України цього року скоротиться на 35%, а в уряді кажуть, що інфляція може сягнути 40% на початку наступного року, що близько до гіперінфляції.

Зараз дивляться

– Ми закликаємо партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виконавши зобов’язання перед Україною і зробивши більше – як для того, щоб допомогти Україні продовжити надання основних державних послуг, так і для того, щоб допомогти Україні почати будівництво і відновлення, – сказала Єллен.

Вона наголосила на необхідності швидкого надання саме прямих грошових платежів, а не позик, які потрібно повертати. Видання наголошує, що заяви глави Мінфіну США були тонко завуальованим посиланням на ЄС, який майже повністю надав свою допомогу у вигляді кредитів.

У Європі відкинули звинувачення у повільності та неадекватності щодо виплати допомоги.

– ЄС приймає мільйони біженців з України та опікується ними на території Євросоюзу. Все це потрібно враховувати під час обговорення загального обсягу підтримки та допомоги, – наголосив європейський чиновник на умовах анонімності.

Україна вже отримала $19,8 млрд зовнішнього фінансування і до кінця року очікує ще понад $11 млрд.