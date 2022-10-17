Жовтень, 17 в 20:17

Європейський Союз шукатиме конкретні докази того, що Іран постачає дрони-камікадзе Росії, яка використовує їх у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

– Ми шукатимемо конкретні докази участі (Ірану у війні проти України, – Ред.)… Дискусія щодо питання безпілотників продовжиться, – повідомив Боррель перед зустріччю, відповідаючи на запитання, чи можуть загрожувати Ірану санкції за допомогу Росії.

А на підсумковій пресконференції він підтвердив, що міністри сьогодні розглядали питання постачання іранських дронів. Наразі відбувається збір доказів.

Зараз дивляться

– Міністр Кулеба під час спілкування з міністрами рішуче засудив використання такої зброї. Ми уважно слідкуємо за застосуванням цих дронів. Ми збираємо докази такого застосування і будемо готові реагувати з використанням тих інструментів, які є у нашому розпорядженні, – запевнив Боррель.

Він наголосив, що підтримка України залишається першочерговим пріоритетом ЄС. Боррель додав, що кремлівський диктатор Володимир Путін програє у війні, та попри це продовжує ескалацію, зокрема удари по цивільних цілях.

За його словами, зараз союзники повинні дотримуватися триєдиної стратегії: підтримувати Україну, чинити тиск на РФ, а також долати наслідки повномасштабної війни.

Дмитро Кулеба, своєю чергою, поінформував у Twitter, що спілкувався з європейськими колегами, перебуваючи в бомбосховищі. Глава МЗС України підтвердив, що підняв питання дронів та закликав запровадити санкції проти Ірану.

– Попросив про додаткову протиповітряну оборону та постачання боєприпасів. Закликав Євросоюз запровадити санкції проти Ірану за надання Росії безпілотників. Дев’ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії має бути сильним, – розповів Кулеба.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022

Британське видання The Guardian нагадує, що Іран неодноразово заперечував факт поставок дронів країні-агресору РФ. Однак заяви Тегерана не переконали європейських політиків.

Зокрема, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод назвав звірством використання Росією іранських дронів у центрі Києва.

– Те, що ми бачимо зараз: іранські безпілотники, ймовірно, використовуються для атаки в центрі Києва. Це звірство, з яким нам потрібно боротися, – заявив політик.

А голова МЗС Люксембургу Жан Ассельборн припустив, що Тегеран може зіткнутися з новими санкціями Євросоюзу, якщо звинувачення будуть доведені.

Як відомо, зранку 17 жовтня війська РФ здійснили атаку на Київ з використанням іранських дронів-камікадзе Shahed-136 (Шахед). Загинули щонайменше чотири людини.

Днями з’явилася інформація, що, окрім дронів, Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar для війни проти України.

Джерело: Рада ЄС