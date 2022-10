Європейський Союз шукатиме конкретні докази того, що Іран постачає дрони-камікадзе Росії, яка використовує їх у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

А на підсумковій пресконференції він підтвердив, що міністри сьогодні розглядали питання постачання іранських дронів. Наразі відбувається збір доказів.

Він наголосив, що підтримка України залишається першочерговим пріоритетом ЄС. Боррель додав, що кремлівський диктатор Володимир Путін програє у війні, та попри це продовжує ескалацію, зокрема удари по цивільних цілях.

За його словами, зараз союзники повинні дотримуватися триєдиної стратегії: підтримувати Україну, чинити тиск на РФ, а також долати наслідки повномасштабної війни.

Дмитро Кулеба, своєю чергою, поінформував у Twitter, що спілкувався з європейськими колегами, перебуваючи в бомбосховищі. Глава МЗС України підтвердив, що підняв питання дронів та закликав запровадити санкції проти Ірану.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022