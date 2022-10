Рада Євросоюзу у четвер затвердила за письмовою процедурою санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе, які країна-терорист використовує для ударів по цивільній інфраструктурі Україні.

Про це повідомило у Twitter головування Чехії у Раді ЄС.

Наголошується, що санкції проти Ірану ухвалили в рекордно короткі терміни.

Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в Офіційному журналі

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj

