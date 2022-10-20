Жовтень, 20 в 14:14

Рада Євросоюзу у четвер затвердила за письмовою процедурою санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе, які країна-терорист використовує для ударів по цивільній інфраструктурі Україні.

Про це повідомило у Twitter головування Чехії у Раді ЄС.

Наголошується, що санкції проти Ірану ухвалили в рекордно короткі терміни.

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Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в Офіційному журналі

– Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні, – йдеться у повідомленні Ради.

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022

ЄС вирішив заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї організації, які відповідальні за поставки дронів. Крім того, у Європі готові внести до нового санкційного списку ще чотири іранські організації із попереднього списку.

Раніше народні депутати України закликали партнерів запровадити більш жорсткі санкції проти Ірану за постачання воєнної допомоги Росії у вигляді дронів, а також, щоб змусити Тегеран відмовитися від намірів передати Москві балістичні ракети.