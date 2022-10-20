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Рада ЄС затвердила санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

Рада Євросоюзу у четвер затвердила за письмовою процедурою санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе, які країна-терорист використовує для ударів по цивільній інфраструктурі Україні.

Про це повідомило у Twitter головування Чехії у Раді ЄС.

Наголошується, що санкції проти Ірану ухвалили в рекордно короткі терміни.

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– Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні, – йдеться у повідомленні Ради.

ЄС вирішив заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї організації, які відповідальні за поставки дронів. Крім того, у Європі готові внести до нового санкційного списку ще чотири іранські організації із попереднього списку.

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Раніше народні депутати України закликали партнерів запровадити більш жорсткі санкції проти Ірану за постачання воєнної допомоги Росії у вигляді дронів, а також, щоб змусити Тегеран відмовитися від намірів передати Москві балістичні ракети.

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