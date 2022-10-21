РФ хоче затопити території, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ: Подоляк про замінування Каховської ГЕС

Жовтень, 20 в 22:20

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про плани командувача Об’єднаного угруповання військ у повномасштабному вторгненні Росії в Україну Сергія Суровікіна.

На думку Подоляка, Російська Федерація готує техногенну катастрофу в Україні, зокрема, за допомогою мінування окупантами Каховської гідроелектростанції.

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Подоляк вважає, що справжній план Суровікіна полягає у мінуванні дамби та трансформаторів Каховської ГЕС, примусовому вивезенні українців та переселенні нелояльного населення до Росії, затопленні тимчасово окупованої території України для зупинення контрнаступу ЗСУ та перекриття власного відступу.

Якщо ж говорити коротко, то радник глави Офісу президента вважає, що Російська Федерація готується влаштувати техногенну катастрофу в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС – один з великих енергообʼєктів.

За його словами, дамба ГЕС утримує обсяг близько 18 млн куб. м води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.