Завдяки німецькій IRIS-T врятовано багато життів, особливо на Київщині – Шмигаль

Жовтень, 23 в 20:20

Система протиповітряної оборони IRIS-T, яку Німеччина передала Україні, вже змогла врятувати багато життів, особливо у Київській області. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю іноземним журналістам.

За його словами, Україні необхідне постачання цих систем ППО. Загалом Німеччина обіцяла надати Україні чотири IRIS-T.

– Німеччина вже поставила нам систему IRIS-T. Вона використовується протягом тижня і вже врятувала багато життів, особливо у Київській області. На жаль, зараз у нас є лише одна така система. Ми з нетерпінням чекаємо наступну. Я сподіваюся, що це відбудеться у листопаді, – зауважив прем’єр.

Також Україні терміново необхідні боєприпаси для IRIS-T, однак додаткові партії зараз перебувають лише на стадії виробництва. Ракети, з якими постачали цю систему, вже змогли збити велику кількість ракет російської армії.

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Шмигаль зазначив, що кожного дня окупанти запускають по Україні від 20 до 30 дронів-камікадзе, які важко збивати.

– Тому ми просимо у партнерів спеціальні глушилки. Є пристрої, які можуть боротися з іранськими безпілотниками. Ми знаємо, у кого вони є, та просимо наших партнерів, – запевнив український прем’єр.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung