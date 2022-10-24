Треба думати вже сьогодні – Шольц та фон дер Ляєн про “план Маршалла” для України

Жовтень, 24 в 14:10

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали розробити план допомоги щодо відбудови України.

На їхнє переконання, країни ЄС, G7, а також їхні партнери, приватні інвестори та компанії повинні “вже сьогодні” спільно думати про участь у відновленні України після війни, що розв’язала проти неї Росія.

Олаф Шольц та Урсула фон дер Ляєн вважають, що програма, з огляду на її вплив на економіку країни, має нагадувати “план Маршалла” (програма допомоги країнам Європи після Другої світової війни, – Ред. ).

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– Завжди варто бути обережними, порівнюючи історичні події, але це не що інше, як створення нового “плану Маршалла” XXI століття, – цитує видання Frankfurter Allgemeine Zeitung заяви Олафа Шольца та Урсули фон дер Ляєн.

За їхніми словами, після війни Україні потрібно буде швидко “стати на ноги” та відновити економіку, і від плану цієї реконструкції залежатиме, якою постане Україна в майбутньому.

Шлях до відновлення України – це також її шлях до Європейського Союзу, переконані Олаф Шольц та Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, додають канцлер Німеччини та очільниця Єврокомісії, під час реалізації програми потрібно буде створити ефективний наглядовий орган для боротьби з корупцією.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 243-тю добу.

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Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung