Вибухи у Новій Каховці та відключення світла: що відбувається на 243 день війни (онлайн)

Російська дезінформаційна кампанія “брудної бомби” може бути приводом для створення операції під фальшивим прапором, вважає очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єр-міністра Великої Британії.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяву РФ про “брудну бомбу”, зазначивши, що Україна завжди була надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки.

Очільник Пентагону Ллойд Остін у розмові з Шойгу “відкинув приводи Росії для подальшої ескалації” в Україні, повідомили в Міноборони США.