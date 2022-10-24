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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи у Новій Каховці та відключення світла: що відбувається на 243 день війни (онлайн)

Вибухи у Новій Каховці та відключення світла: що відбувається на 243 день війни (онлайн)

Російська дезінформаційна кампанія “брудної бомби” може бути приводом для створення операції під фальшивим прапором, вважає очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єр-міністра Великої Британії.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяву РФ про “брудну бомбу”, зазначивши, що Україна завжди була надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки.

Очільник Пентагону Ллойд Остін у розмові з Шойгу “відкинув приводи Росії для подальшої ескалації” в Україні, повідомили в Міноборони США.

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00:49 - 24 жовтня

Через брехню країни-агресора Росії про нібито підготовку застосування так званої “брудної бомби” Україна запрошує моніторингові місії Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного агентства з атомної енергії, вимагаючи дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

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00:40 - 24 жовтня

Європейському Союзу вдалося успішно досягти енергетичної незалежності від Росії, заявив Єврокомісар з питань внутрішнього ринку.

– Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу. Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від Росії. Ми залежали на 40%, а зараз лише на 7%, – зазначив він.

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00:38 - 24 жовтня

В Україні у всіх областях, які постраждали внаслідок масованих ракетних ударів російської армії 22 жовтня, відновили технічну можливість електропостачання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, з часом в Україні повністю відновлять пошкоджені внаслідок атаки енергооб’єкти.

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00:13 - 24 жовтня

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяви РФ щодо “брудної” бомби, підкресливши, що “на воре шапка горит”.

– “Брудний” ядерний шантаж є приводом для жорстких превентивних кроків. “На воре шапка горит”. Сьогодні РФ на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для цього прислів’я. Брехня щодо “брудної бомби”, яку начебто готується застосувати Україна, – це елемент вже звичної кремлівської тактики. Коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії, – каже Резніков.

Також він нагадав, що з 2014 року це було вже неодноразово, а після 24 лютого Росія відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї.

Фото: Генштаб ЗСУ

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00:04 - 24 жовтня

В Україні виведено з експлуатації близько 90% потужностей вітрової та до 50% сонячної енергетики через повномасштабний напад російської армії.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, найбільше постраждала галузь зеленої енергетики, тому що на тимчасово окупованій частині Півдня України розташована основна частина потужностей.

– Ми втратили приблизно 90% “вітру” та 45-50% “сонця”. Це величезні втрати, – наголосив очільник Міненерго.

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