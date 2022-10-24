У Білорусі збирають інформацію про потенційних призовників – Генштаб ЗСУ

Жовтень, 24 в 7:39

Упродовж жовтня в Білорусі триває перевірка мобілізаційних ресурсів.

Зокрема, за інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, при місцевих органах виконавчої влади створено спеціальні групи.

Завданням цих груп є перевірка та уточнення інформації про потенційних призовників.

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Відомо, що особи, які належать до цих груп, мають з’ясовувати, де працюють чоловіки призовного віку, які їхні військово-облікові спеціальності та що відомо про їхній сімейний стан.

Тим часом, додають у Генштабі ЗСУ, ситуація на Волинському та Поліському напрямках суттєво не змінилась.

Загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі не зменшується.

Є імовірність і застосування ударних безпілотників іранського виробництва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 243-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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