Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж РФ – Резніков

Жовтень, 24 в 0:47

Через брехню країни-агресора Росії про нібито підготовку застосування так званої “брудної бомби” Україна запрошує моніторингові місії Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного агентства з атомної енергії, вимагаючи дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter. На його думку, весь світ зобов’язаний відповісти на ядерні погрози Російської Федерації.

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– Кожен день Збройні сили України звільнюють нашу землю від російського бруду. Думка про “брудну бомбу” для нас огидна. Запрошуємо моніторингові місії ООН та МАГАТЕ. Світ повинен дати відповідь на ядерний шантаж Росії. Ми вимагаємо дотримання пункту 4 Будапештського меморандуму, – наголосив він.

У пункті 4 Будапештського меморандуму йдеться, що країни, які підписали документ, підтверджують зобов’язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН для надання допомоги державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об’єктом погрози з використанням ядерної зброї.