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Ріші Сунак офіційно став новим прем’єр-міністром Британії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Ріші Сунак офіційно став новим прем’єр-міністром після аудієнції у короля Чарльза III у Букінгемському палаці у вівторок, 25 жовтня.

Після відставки Ліз Трасс, монарх призначив Сунака прем’єром та попросив його сформувати уряд. Після цього Сунак вирушив на Даунінг-стріт, щоб виступити з промовою.

Сунак став третім прем’єром Британії за сім тижнів.

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Трасс була 15-м прем’єр-міністром за час правління королеви Єлизавети II, але пробула у кріслі глави уряду найкоротший термін за всю історію Британії – лише 49 днів.

У прощальній промові на Даунінг-стріт Трасс заявила, що її короткий термін на посаді прем’єр-міністра залишив її “переконаною у тому, що треба бути сміливими та протистояти викликам”.

Вона також закликала уряд свого наступника й надалі підтримувати Україну, зі словами: Україна повинна перемогти.

24 жовтня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії та згодом прем’єр-міністром Великої Британії стане ексміністр фінансів Ріші Сунак. У свої 42 роки Сунак стане наймолодшим прем’єр-міністром Британії за понад 200 років.

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