Здатні збити в небі все: дві системи NASAMS незабаром встановлять в Україні

Жовтень, 26 в 7:05

Компанія Raytheon Technologies передала уряду Сполучених Штатів дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, що призначені для України.

Про це в ефірі Squawk on the Street на CNBC повідомив генеральний директор компанії Грег Гейз.

За його словами, процес передання відбувся ще кілька тижнів тому. В Україні системи будуть встановлені найближчим часом.

Зараз дивляться

– Це система протиповітряної оборони малої дальності, що спроможна збити в небі все – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів, – наголосив Грег Гейз.

Нагадаємо, що тиждень тому на тлі атак іранських дронів-камікадзе Shahed-136 американський телеканал CNN із посиланням на представника Пентагону повідомив, що Міністерство оборони США намагається пришвидшити доставку в Україну двох передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

США пообіцяли передати дві системи NASAMS протягом кількох тижнів і ще шість – протягом більш тривалого періоду.

Офіційні особи Пентагону заявили, що перші NASAMS вдалося придбати швидко, оскільки основна частина систем уже була виготовлена.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Defense News

Фото: Raytheon Technologies