Жовтень, 18 в 12:38

Міністерство оборони США намагається пришвидшити доставку в Україну двох передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS на тлі атак дронів-камікадзе Shahed-136 (Шахед), які Росія отримала від Ірану.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на представника Пентагону.

Останнім часом РФ дедалі частіше застосовує іранські дрони для ударів по українських містах та інфраструктурі. Тож США та їхні союзники намагаються допомогти Україні побудувати комплексну систему протиповітряної та протиракетної оборони, щоб захиститися і від цих безпілотників.

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За оцінками Пентагону, Росія могла отримати від Ірану сотні дронів.

Представник Міністерства оборони США повідомив CNN, що Пентагон зараз намагається прискорити постачання Україні двох систем NASAMS. Загалом же Вашингтон планує передати вісім таких комплексів.

Ці системи виготовляє американська компанія Raytheon у співпраці з норвезькою Kongsberg Defense and Aerospace.

Нині США сподіваються завершити виробництво двох систем NASAMS до кінця жовтня чи початку листопада. Це, ймовірно, на місяць раніше, ніж планувалося спочатку.

Після цього комплекси потрібно буде транспортувати в Україну. Як зазначає CNN, системи NASAMS доставлять у сусідню з нашою країну, а потім доправлять в Україну.

Згідно з оцінками західних аналітиків, у Москви вичерпуються запаси високоточних боєприпасів. Тож за допомогою іранських безпілотників агресор намагається зберегти здатність завдавати ударів по важливих цілях в Україні, а також тероризувати українські міста.

– Вони фактично використовують ці безпілотники як своєрідну високоточну “зброю бідняків” проти української інфраструктури, – зазначив у коментарі журналістам американський військовий аналітик Майкл Кофман.

У Державному департаменті США в понеділок заявили, що постачання Іраном бойових дронів до РФ порушують санкції ООН.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що перші комплекси NASAMS Україна отримає вже цього місяця.

12 жовтня голова Пентагону Ллойд Остін за підсумками засідання в форматі Рамштайн-6 запевнив, що Україна отримає системи ППО настільки швидко, наскільки дозволятимуть фізичні можливості.

Фото: Kongsberg