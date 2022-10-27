Жовтень, 27 в 15:38

Папа Римський Франциск попередив священнослужителів та черниць про небезпеку перегляду порнографічних матеріалів у мережі. За словами понтифіка, це “послаблює священицьке серце”.

Таку заяву 85-річний Папа Римський зробив під час сесії у Ватикані, відповідаючи на запитання, як нове покоління священників і семінаристів може відповідально використовувати цифрові та соціальні медіа.

Понтифік повідомив, що навіть священники та черниці піддаються спокусі та дивляться порнографію в інтернеті.

Зараз дивляться

– Кожен із вас, подумайте, чи мали ви досвід перегляду або спокусу цифровою порнографією. Це порок, який мають так багато людей, так багато мирян, так багато мирянок, і навіть священники і черниці. Звідти входить диявол… Чисте серце, яке Ісус приймає щодня, не може сприйняти цю порнографічну інформацію, – зазначив він.

Папа Римський закликав майбутніх священників видалити будь-які подібні сайти зі своїх телефонів, “щоб не було спокуси”.

Глава католицької церкви зізнався, що не користується мобільним телефоном.

Понтифік також дав поради, як правильно орієнтуватися в соцмережах та цифровому світі. Папа Франциск наголосив, що їх варто використовувати, але не витрачати на це занадто багато часу. За його словами, не слід безкінечно переглядати новини та слухати музику, яка відволікає від роботи.

Як відомо, церква розглядає порнографію як злочин проти цнотливості.

Нещодавно Папа Римський Франциск порівняв нинішню ситуацію в світі з Карибської кризою та закликав політиків докласти зусиль, щоб запобігти ядерній війні через події в Україні. Як зазначив понтифік, у час продовольчої та кліматичної криз володіти ядерною зброєю – аморально.