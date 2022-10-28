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Литва передасть Україні обладнання на €100 тис. для ремонту електропідстанцій і газопроводів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Литва передасть Україні обладнання на €100 тис. для ремонту електропідстанцій і газопроводів
Фото: Pexels

Литва пообіцяла надати Україні обладнання на €100 тис. для ремонту електропідстанцій та газопроводів, пошкоджених внаслідок обстрілів російської армії.

– Оскільки Росія цілеспрямовано руйнує енергетичну інфраструктуру України, компанії групи Litgrid and Amber Grid виділили обладнання для ремонту пошкоджених електропідстанцій і газопроводів. Допомога українським електро- та газотранспортним операторам надаватиметься через громадську організацію Blue/Yellow, – повідомляє литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid.

У компанії зазначили, що Литва отримала звернення України про допомогу для відновлення енергосистеми та газопроводів.

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Зокрема, оператор Litgrid виділив обладнання вартістю €74,8 тис. для допомоги енергетиці, серед якого первинні пристрої 110-330 кВ, трансформатори струму та комбіновані трансформатори, ізолятори та сепаратори, автотрансформатор 330/110 кВ.

Водночас оператор газотранспортної системи Amber Grid виділить обладнання на суму €18 тис., яке допоможе відновити пошкоджені українські газопроводи.

У Литві повідомили, що частину цього обладнання сьогодні вже доставили в Україну. Завдяки цій підтримці українцям відновлять електропостачання до осель та квартир.

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