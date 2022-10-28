ООН розгляне створення компенсаційного механізму за збитки через агресію Росії

Жовтень, 28 в 13:46

Під час засідання Генасамблеї ООН 14 листопада мають розглянути питання необхідності створення у співпраці з урядом України міжнародного компенсаційного механізму за збитки через агресію Росії.

За словами заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої, очікується, що Генасамблея підтримає цю пропозицію.

— Цією резолюцією передбачатиметься визнання необхідності створення у співпраці з урядом України міжнародного компенсаційного механізму за збитки та буде надано рекомендації країнам-учасницям щодо створення Міжнародного реєстру збитків, — зазначила вона.

За її словами після отримання цієї резолюції ООН робота Міністерства юстиції відбуватиметься в трьох напрямах:

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створення міжнародного реєстру збитків;

перемовини з країнами, які будуть готові укласти міжнародний Договір про створення компенсаційного механізму;

спільна робота над внесенням відповідних змін до національного законодавства країн, що братимуть участь у підписанні міжнародного договору.

Щодо останнього пункту, то цю роботу Мін’юст вже розпочав із Канадою, США, Великою Британією та країнами ЄС.

Мудра пояснила, що компенсаційний механізм передбачатиме створення Комісії для розгляду заяв про відшкодування збитків завданих агресією РФ та ефективного механізму виконання ухвалених Комісією рішень.

Відшкодування відбуватиметься за рахунок Компенсаційного фонду, який фінансуватиметься за рахунок російських активів, конфіскованих та заблокованих на території держав-сторін такої міжнародної угоди.

— Передусім ми чекаємо на те, що фонд буде наповнятися за рахунок суверенних активів РФ — це золотовалютні резерви Центробанку РФ та активи державних компаній, — пояснила Мудра.

Йдеться про активи РФ, активи державних російських компаній та наближених до Путіна олігархів.