Жовтень, 28 в 17:58

Дії Росії протягом останніх тижнів є найсерйознішою ескалацією у повномасштабній війні, яку вона розв’язала проти України 24 лютого цього року.

Про це заявив в інтервʼю DW генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Коментуючи мобілізацію в РФ та можливості для контрнаступу Збройних сил України з настанням холодів, він повідомив, що війни “непередбачувані за своєю природою”.

Зараз дивляться

– І звичайно, що в Україні російські війська мають ще багато можливостей. Те, що ми спостерігали за останні тижні та дні, – це насправді найсерйозніша ескалація конфлікту з моменту вторгнення в лютому. Бо якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою частковою незаконною анексією української території та небезпечною ядерною риторикою – усе це є найбільшою ескалацією з початку війну, – наголосив генсек НАТО.

Він додав, що тепер західні союзники мають посилювати підтримку України, зокрема й з огляду на настання зими.

Столтенберг зазначив, що західна допомога виявилася надзвичайно важливою, оскільки дозволила українцям витіснити росіян з окупованих територій довкола Києва, згодом – зупинити наступ військ РФ на Донбасі, а потім розпочати контрнаступ, повернути території на сході та півдні.

– Зима наближається, і це було основним посилом на зустрічі міністрів оборони НАТО. Тому нам необхідно збільшити постачання всього, починаючи із зимового одягу, генераторів, наметів. Щоб ми могли гарантувати, що українці зможуть продовжувати військові дії усю зиму, – пояснив Столтенберг.

Водночас він повідомив, що запаси озброєння країн-союзників по НАТО поступово виснажуються. А тому слід нарощувати його виробництво.

– Нам варто усвідомити, що допомога, надана досі Україні, виснажила наші власні запаси. На якійсь стадії ми більше не зможемо продовжувати це робити. Тож нам слід нарощувати виробництво, – повідомив Столтенберг.

За його словами, це також обговорювалося на нещодавній зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Військовий блок уже взаємодіє з промисловими підприємствами для поповнення запасів техніки й боєприпасів.