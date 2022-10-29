В ЄС прогнозують перші процеси МКС щодо воєнних злочинів РФ вже цього року

Жовтень, 29 в 19:12

Перші судові процеси проти російських воєнних злочинців можуть розпочатися у Міжнародному кримінальному суді вже цього року, вважає єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

– Я цілком впевнений, що перші процеси можуть початися наприкінці року. Суд пройшов довгий шлях, хоча йдеться і про дуже складні питання, – наголосив він.

Рейндерс також вважає, що російський диктатор Володимир Путін може стати першим обвинуваченим через розв’язану ним війну проти України.

Він не може рекомендувати кримінальне переслідування окремих осіб, проте “якщо прокурори також захочуть почати з найвищого рівня, вони повинні це зробити”.

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– Зрозуміло одне: розкриття російських воєнних злочинів – це сигнал всьому світу. Вперше такі злочини розслідуються з першого дня війни. Винуватці можуть бути притягнуті до відповідальності впродовж усього життя. Звісно, це стосується і Путіна, якщо кримінальне переслідування пошириться і на нього, – наголосив єврокомісар.

19 жовтня незалежна міжнародна комісія представила в Генасамблеї ООН детальний письмовий звіт, у якому зафіксовано велику кількість вчинених російськими військами воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні.

Джерело: Hamburger Abendblatt