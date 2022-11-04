Байден пообіцяв прихильникам звільнити Іран: іранський президент відповів
Президент Джо Байден пообіцяв прихильникам звільнити Іран після того, як його закликали звернути увагу на протести в країні через вбивство силами безпеки 22-річної дівчини.
– Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран, – сказав Байден під час передвиборчого мітингу на підтримку представника демократів Майка Левіна.
Байден зробив цю заяву, коли люди у натовпі тримали мобільні телефони із написом FREE IRAN.
– Вони звільнять себе дуже скоро, – додав президент США.
У відповідь президент Ірану Ебрахім Раїсі заявив, що Іран був звільнений ісламською революцією 1979 року.
– Я говорю Байдену, що Іран був звільнений 43 роки тому, – сказав він у прямому телеефірі.
Адміністрація Байдена зіткнулася зі зростаючою критикою з боку американських іранських активістів, які закликають Білий дім відмовитися від зусиль щодо відновлення ядерної угоди через протести.
У жовтні адміністрація оголосила про запровадження санкцій проти іранських чиновників за жорстоке поводження з демонстрантами після вбивства поліцією моралі юної дівчини Махси Аміні за неправильне носіння ісламського одягу.
Також США ввели санкції проти Ірану за постачання безпілотників та технічну допомогу Росії у війні проти України.