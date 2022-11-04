Листопад, 04 в 14:45

Президент Джо Байден пообіцяв прихильникам звільнити Іран після того, як його закликали звернути увагу на протести в країні через вбивство силами безпеки 22-річної дівчини.

– Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран, – сказав Байден під час передвиборчого мітингу на підтримку представника демократів Майка Левіна.

Байден зробив цю заяву, коли люди у натовпі тримали мобільні телефони із написом FREE IRAN.

– Вони звільнять себе дуже скоро, – додав президент США.

У відповідь президент Ірану Ебрахім Раїсі заявив, що Іран був звільнений ісламською революцією 1979 року.

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– Я говорю Байдену, що Іран був звільнений 43 роки тому, – сказав він у прямому телеефірі.

Адміністрація Байдена зіткнулася зі зростаючою критикою з боку американських іранських активістів, які закликають Білий дім відмовитися від зусиль щодо відновлення ядерної угоди через протести.

У жовтні адміністрація оголосила про запровадження санкцій проти іранських чиновників за жорстоке поводження з демонстрантами після вбивства поліцією моралі юної дівчини Махси Аміні за неправильне носіння ісламського одягу.

Також США ввели санкції проти Ірану за постачання безпілотників та технічну допомогу Росії у війні проти України.