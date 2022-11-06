Швейцарія знову заборонила передавати Україні боєприпаси до танків Gepard – реакція Бундестагу

Листопад, 06 в 15:12

Швейцарія вдруге заборонила Німеччині передати Україні боєприпаси до танків Gepard, посилаючись на свій нейтралітет щодо відносин РФ та України. Тому голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман закликала переглянути ланцюги постачання озброєнь.

За її словами, Німеччина більше не може бути залежною від подібних вето.

– Що станеться, якщо на Німеччину чи одну з країн НАТО нападуть, а боєприпаси, виготовлені у Швейцарії, не поставлятимуть через цей “нейтралітет”? – наголосила вона.

Штрак-Ціммерманн нагадала, що Бундесвер також отримує зі Швейцарії боєприпаси для своєї зенітної системи Mantis, для бойової машини піхоти Puma, а також бойових літаків Tornado та Eurofighter.

Зараз дивляться

– З точки зору політики безпеки світ змінився з 24 лютого, і Німеччина повинна негайно перевірити відповідні маршрути доставлення під час замовлення боєприпасів та змінити або скоригувати, якщо це необхідно, – сказала вона.

3 листопада Швейцарія вдруге відхилила експортний запит уряду Німеччини на постачання снарядів калібру 35 мм швейцарського виробництва до танків Gepard, які Берлін хоче передати Києву.

Читайте Україна отримала ще шість німецьких установок Gepard і боєприпаси до них

Джерело: Die Zeit