Швейцарія знову заборонила передавати Україні боєприпаси до танків Gepard – реакція Бундестагу
Швейцарія вдруге заборонила Німеччині передати Україні боєприпаси до танків Gepard, посилаючись на свій нейтралітет щодо відносин РФ та України. Тому голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман закликала переглянути ланцюги постачання озброєнь.
За її словами, Німеччина більше не може бути залежною від подібних вето.
– Що станеться, якщо на Німеччину чи одну з країн НАТО нападуть, а боєприпаси, виготовлені у Швейцарії, не поставлятимуть через цей “нейтралітет”? – наголосила вона.
Штрак-Ціммерманн нагадала, що Бундесвер також отримує зі Швейцарії боєприпаси для своєї зенітної системи Mantis, для бойової машини піхоти Puma, а також бойових літаків Tornado та Eurofighter.
– З точки зору політики безпеки світ змінився з 24 лютого, і Німеччина повинна негайно перевірити відповідні маршрути доставлення під час замовлення боєприпасів та змінити або скоригувати, якщо це необхідно, – сказала вона.
3 листопада Швейцарія вдруге відхилила експортний запит уряду Німеччини на постачання снарядів калібру 35 мм швейцарського виробництва до танків Gepard, які Берлін хоче передати Києву.
Джерело: Die Zeit