Сполучені Штати Америки закликають Україну в приватному порядку продемонструвати свою готовність до переговорів з Росією.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників.

За їхніми словами, це прохання не спрямоване на те, щоб підштовхнути Україну за стіл переговорів.

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Вони назвали це продуманою спробою забезпечити підтримку уряду в Києві з боку інших націй, які стурбовані через ймовірність розтягування війни на роки.

Зазначається, що позиція президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з російським диктором Володимиром Путіна викликала занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де війна має руйнівний характер, а вплив на доступність і вартість продовольства та палива відчувається найбільш гостро.