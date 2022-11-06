США просять Україну приватно продемонструвати готовність до переговорів з РФ – WP
Сполучені Штати Америки закликають Україну в приватному порядку продемонструвати свою готовність до переговорів з Росією.
Про це пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників.
За їхніми словами, це прохання не спрямоване на те, щоб підштовхнути Україну за стіл переговорів.
Вони назвали це продуманою спробою забезпечити підтримку уряду в Києві з боку інших націй, які стурбовані через ймовірність розтягування війни на роки.
Зазначається, що позиція президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з російським диктором Володимиром Путіна викликала занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де війна має руйнівний характер, а вплив на доступність і вартість продовольства та палива відчувається найбільш гостро.
– Втома від України — реальна річ для деяких наших партнерів, — сказав один американський чиновник на умовах анонімності.
Нагадаємо, що 4 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.
Підтримка включатиме 45 танків Т-72, 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тис. дронів Phoenix Ghost.