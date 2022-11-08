Білий дім обіцяє Україні підтримку попри будь-які результати виборів до Конгресу США

Листопад, 08 в 11:38

Підтримка Сполученими Штатами України буде незламною та непохитною, якими б не були результати проміжних виборів до Конгресу США.

Про це на брифінгу заявила речник Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона нагадала слова радника президента з нацбезпеки Джейка Саллівана, який ще під час свого візиту до Києва підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну. І допомога ця стосуватиметься безпеки, економіки та в галузі прав людини.

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– Члени Конгресу – республіканці та демократи – чітко заявили про нашу незмінну підтримку України, – наголосила Карін Жан-П’єр.

Джерело: White House