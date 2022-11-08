Листопад, 08 в 7:37

У Білому домі заперечують, що Вашингтон веде конфіденційні переговори із російськими представниками щодо деескалації війни в Україні.

Про це на брифінгу заявила представник Білого дому Карін Жан-П’єр.

Так, журналіст запитав, чи правда, що помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван останніми місяцями вів конфіденційні розмови з високопоставленими помічниками в Росії щодо деескалації війни в Україні.

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У відповідь Карін Жан-П’єр заявила, що не володіє інформацією про якісь конкретні розмови. Але вона зазначила, що протягом останніх кількох місяців велися переговори щодо зниження ризиків у відносинах між США та Росією.

Білий дім продовжує дотримуватися свого основного принципу – нічого про Україну без України.

– Ви чули, як президент раніше говорив про це. Ви чули – він написав про це у статті, – зазначила Карін Жан-П’єр.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела написало, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван останні місяці веде таємні переговори з помічником Путіна Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Розмови начебто стосувалися зниження ризику ескалації між США та РФ, а не для обговорення війни в Україні.

Джерело: The White House