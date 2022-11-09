Республіканці продовжуватимуть допомагати Україні у разі перемоги на виборах – Арестович

Листопад, 09 в 0:00

Республіканці продовжуватимуть допомагати Україні у разі перемоги на виборах до Конгресу 8 листопада, що відбулися у Сполучених Штатах Америки.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Фейгін Live. На його думку, вони надаватимуть підтримку Україні.

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– Вони деякий час поборсаються. Їм знадобиться час на внутрішню логістику, на те, щоб узяти цю більшість, розставити глав, комітетів та інше. А потім колективно видадуть щось на зразок: знаєте, демократи обіцяли лендліз, а ми його реально запустили.

Водночас президент США Джо Байден вважає, що ймовірна перемога республіканців на виборах – це наступні два страшні роки. Хороша ж новина полягає в тому, що він має ручку для підписання вето, наголосив президент Байден.