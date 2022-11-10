Іран заявив про створення гіперзвукової балістичної ракети

Листопад, 10 в 15:58

Іран виготовив нову гіперзвукову балістичну ракету, яку не зможе збити навіть найскладніша система протиповітряної оборони. Про це заявив сьогодні командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде.

За його словами, ця ракета має високу швидкість, може маневрувати під і над атмосферою Землі, вражати системи протиракетної оборони (ПРО), і це “величезний стрибок у розробці нового покоління ракет”.

– Я не думаю, що протягом десятків років буде знайдена технологія, здатна протистояти їй, – наголосив Хаджизаде.

Іран може передати РФ балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. Як зазначав керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, Росія може застосувати їх проти нашої країни вже в листопаді.

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Джерело: Tasnim