Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Іран заявив про створення гіперзвукової балістичної ракети

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Іран заявив про створення гіперзвукової балістичної ракети
Фото: Unsplash

Іран виготовив нову гіперзвукову балістичну ракету, яку не зможе збити навіть найскладніша система протиповітряної оборони. Про це заявив сьогодні командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде.

За його словами, ця ракета має високу швидкість, може маневрувати під і над атмосферою Землі, вражати системи протиракетної оборони (ПРО), і це  “величезний стрибок у розробці нового покоління ракет”.

– Я не думаю, що протягом десятків років буде знайдена технологія, здатна протистояти їй, – наголосив Хаджизаде.

Іран може передати РФ балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. Як зазначав керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, Росія може застосувати їх проти нашої країни вже в листопаді.

Зараз дивляться
Читайте
США не можуть підтвердити передачу Росії ракет від Ірану - Пентагон

Джерело: Tasnim

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка