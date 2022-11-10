Окупанти почали рити окопи на Півночі Криму: з’явилися супутникові знімки

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Російські загарбники почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. В інтернеті з’явилися супутникові знімки з півострова.

Відповідні фото оприлюднив OSINT-фахівець Бенджамін Піттет у соціальній мережі Twitter. За його словами, росіяни готують окопи біля КПП Чонгар між Херсонською областю та півостровом.

– Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму, – зазначає Бенджамін Піттет.

I think this thread will surprise you… Зараз дивляться Russia is digging new trenches in… Northern Crimea! 1/ pic.twitter.com/1EDabXX5Ib — Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022

Також нові окопи окупантів виявили і в районі Армянську, розташованому в північно-західній частині Криму.

Він стверджує, що російські військові зводять оборонні позиції на всій північній частині півострова.