Окупанти почали рити окопи на Півночі Криму: з’явилися супутникові знімки

Російські загарбники почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. В інтернеті з’явилися супутникові знімки з півострова.

Відповідні фото оприлюднив OSINT-фахівець Бенджамін Піттет у соціальній мережі Twitter. За його словами, росіяни готують окопи біля КПП Чонгар між Херсонською областю та півостровом.

Також нові окопи окупантів виявили і в районі Армянську, розташованому в північно-західній частині Криму.

Він стверджує, що російські військові зводять оборонні позиції на всій північній частині півострова.

A little further north, other positions are being built. In Novotroits’ke, for example, a huge defensive position has been dug. Numerous other positions are visible throughout the region. They are building a fortress.

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022