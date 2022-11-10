Окупанти почали рити окопи на Півночі Криму: з’явилися супутникові знімки
Російські загарбники почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. В інтернеті з’явилися супутникові знімки з півострова.
Відповідні фото оприлюднив OSINT-фахівець Бенджамін Піттет у соціальній мережі Twitter. За його словами, росіяни готують окопи біля КПП Чонгар між Херсонською областю та півостровом.
– Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму, – зазначає Бенджамін Піттет.
I think this thread will surprise you…Зараз дивляться
Russia is digging new trenches in… Northern Crimea!
— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022
Також нові окопи окупантів виявили і в районі Армянську, розташованому в північно-західній частині Криму.
Він стверджує, що російські військові зводять оборонні позиції на всій північній частині півострова.
A little further north, other positions are being built. In Novotroits’ke, for example, a huge defensive position has been dug. Numerous other positions are visible throughout the region. They are building a fortress.
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— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022