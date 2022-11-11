Листопад, 11 в 17:52

Українські захисники звільнили Херсон, який перебував під окупацією військ Російської Федерації після повномасштабного вторгнення. Саме тому 11 листопада увійде в історію війни в Україні як свідчення надзвичайної мужності та сили бійців ЗСУ, стверджують західні видання.

Іноземні журналісти вважають, що деокупація міста принесе Москві ще одне приниження після низки поразок на полі битви та інших невдач. Херсон є важливим стратегічним містом для обох сторін, а його втрата стала своєрідним ляпасом російському диктатору Володимиру Путіну.

Що зараз відбувається?

За останні 24 години українські воїни досягли значних успіхів на Півдні, просунувшись на декількох напрямках. Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 10 листопада заявив про деокупацію 41 населеного пункту, а вже 11 листопада у ГУР Міністерства оборони офіційно підтвердили інформацію про звільнення міста.

Зараз дивляться

Відступ із Херсона та інших районів на західному березі Дніпра зруйнував би надії Росії продовжити наступ на Миколаїв та Одесу, щоб відрізати вихід України до Чорного моря, стверджують журналісти ABC News.

У виданні зазначають, що Москва сподівалася побудувати сухопутний коридор до невизнаного Придністров’я у Молдові, де розташована велика російська військова база.

– Втрата Херсона перетворює всі ті південні мрії Кремля на пил. Херсон є ключем до всього південного регіону, що дозволить Україні націлитися на ключові шляхи постачання російських військ, — вважає аналітик Олег Жданов.

Що означає для України звільнення Херсона?

Для України деокупація Херсона створює передумови для повернення захопленої Росією частини Запорізької області та інших територій на Півдні, і врешті-решт просунутися до Криму.

Водночас повернення контролю Києва над Херсоном означає, що росіяни можуть мати проблеми з водопостачанням на півострові.

– Після деокупації Херсона у росіян знову будуть проблеми з прісною водою в Криму, – зазначає військовий експерт Жданов.

Що подумає Китай про Росію?

Очільник Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко переконаний, що контроль над Херсонською областю та іншими південними регіонами надавав можливість для Росії висувати умови для переговорів з Україною. Тому втрата Херсона матиме болючі наслідки для Путіна на території РФ та за кордоном.

– Кремль зіткнеться з новою хвилею жорсткої критики військового командування та влади загалом, — сказав Фесенко, додавши, що деокупація міста ще більше деморалізує Збройні сили Росії.

На його думку, РФ може спробувати посилити спротив мобілізаційними зусиллями. Він також сказав, що Китай та Індія сприймуть звільнення Херсона як ознаку слабкості Кремля.

– Путін зіткнеться з репутаційними втратами не тільки всередині країни, але й в очах Китаю, і це може бути особливо небезпечно для Кремля, — стверджує Фесенко.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що багато російських військових після місяців окупації не змогли покинути Херсон і переодягнулися у цивільний одяг.

Водночас у ГУР Міноборони попередили солдатів РФ, що опиратися немає сенсу, тому окупантам радять здаватися у полон Україні, щоб зберегти життя російських військових, на які начхала Москва.