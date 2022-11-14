Листопад, 13 в 23:37

Індонезійські політики та президент Джоко Відодо закликають західних лідерів пом’якшити риторику щодо Росії заради підписання спільної заяви після завершення саміту G20.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на дипломатів.

– На американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб чинять тиск індонезійські колеги, зокрема, президент Джоко Відодо, щоб вони продемонстрували гнучкість і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики, щоб Москва погодилася на комюніке після завершення зустрічі, – зазначає видання.

За словами джерел, заява за підсумками зустрічі буде розцінена Відодо як “особистий успіх”, адже він вважає себе головою “найскладнішого” саміту G20.

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Крім цього, Відодо прагне уникнути вигнання Росії та перетворення групи на G19, як це відбулося з G8 після анексії Росією українського Криму у 2014 році.

Водночас Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати Росію.

– Пекін вважатиме за неможливе прийняття будь-якої безпосередньої критики на адресу Росії, – наголошує видання.

Зазначимо, що саміт Великої двадцятки (G20) пройде 15-16 листопада на Балі. У заході братиме участь президент України Володимир Зеленський, його відеозвернення транслюватимуть в онлайн-форматі.

Російський режим представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.