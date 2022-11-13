Російський МіГ-31К проводив тренувальні польоти з ракетою Кинджал у Білорусі

Листопад, 13 в 18:00

Російський літак МіГ-31К здійснював тренувальні польоти з гіперзвуковою ракетою Кинджал на території Білорусі, повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

– З’явилися фотодокази, що Міг-31К ПКС РФ з реєстраційним номером RF-92339, який літав над Білоруссю в супроводі винищувача з Барановичів, проводив польоти, несучи на собі гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал, – йдеться у повідомленні моніторингової групи.

На знімку можна помітити, що МіГ-31 із номером RF-92339 був переобладнаний на модифікацію К (це літак, здатний перевозити крилаті ракети Кинджал), а раніше відповідні дані були лише про RF-92462.

Зараз дивляться

Фахівці моніторингової групи припускають, що третій МіГ-31К з номером RF-92333 у Мачулищах також може нести на собі Кинджали для запуску на відстані у близько 2 тис. км.