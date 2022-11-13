Звільнення Херсона не є поворотним пунктом у війні – британський адмірал

Листопад, 13 в 14:07

Відступ армії Росії з Херсона є значним прогресом Збройних сил України. Про це заявив головнокомандувач армії Великої Британії, адмірал Ентоні Радакін, коментуючи контрнаступ українських бійців на Херсонщині та в інших областях.

– Росія провалила всі свої стратегічні цілі. Вона хотіла підкорити Україну, а сталося навпаки, – переконаний він.

Радакін вважає, що звільнення Херсона не є поворотним пунктом у повномасштабній війні проти України. На його думку, це однозначний успіх ЗСУ, проте ще є багато роботи, оскільки російські загарбники продовжують нападати на Україну.

– Україна втратила позиції, які їй потрібно відвойовувати. В Україні є мільйони людей, які не живуть у своїх домівках… Є мільйони людей, які страждають від наслідків атаки на електричну або інфраструктуру водопостачання. Навмисний напад на мирних жителів є воєнним злочином, і це все ще триває, – звернув увагу він.

Він додав, що невдача Росії не підвищує перспективу ймовірного ядерного удару. На думку адмірала, це був би ще один абсолютно жахливий крок РФ, проте зараз немає ознак, що Кремль може вдатися до таких дій.