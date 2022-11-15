Листопад, 15 в 17:34

Європа повинна змінити модель підтримки України, збільшивши обсяги допомоги до 1% від ВВП Європейського Союзу.

Таку пропозицію озвучив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу за підсумками зустрічі з колегами з країн Євросоюзу в Брюсселі. Темою цих переговорів була підтримка України у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

– Європейські країни мають застосувати інший підхід, іншу парадигму підтримки України. Нинішнього темпу замало, – заявив Рейнсалу.

Він нагадав, що Україна витрачає зараз більшість своїх фінансів саме на протидію повномасштабній агресії РФ. При цьому ВВП України “становить 1% від ВВП Євросоюзу”.

Зараз дивляться

– По суті вся ця боротьба зараз тримається на Україні. Більшість витрат йде на цю боротьбу. А Європа загалом підтримала їх приблизно п’ятою частиною відсотка (0,2%, – Ред.) свого ВВП. Ми вже змінимо ситуацію, якщо зможемо підняти підтримку на озброєння та фінансову допомогу до 1% від нашого ВВП, – наголосив Рейнсалу.

Варто зазначити, що Європейський Союз діє як єдиний ринок, що складається з 27 країн. В 2021 році загальний ВВП Євросоюзу становив €14,5 трлн.

Нещодавно Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні €18 млрд макрофінансової допомоги на 2023 рік. У Києві очікують, що ці кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту держбюджету, який становитиме $38 млрд.

Джерело: ERR