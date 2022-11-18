У Білорусі визнали “екстремістською” пісню Батько наш – Бандера

Листопад, 18 в 20:31

У Білорусі так званий суд Залізничного району Гомеля визнав “екстремістською” українську пісню Батько наш – Бандера, Україна – мати, яка стала популярною ще до початку повномасштабної війни, розпочатої Росією.

Іноземні журналісти висувають припущення, що Білорусь, яка підтримує країну-агресора Росію, боїться проукраїнських настроїв серед своїх громадян, тому намагається боротися з ними заборонами або репресіями.

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Водночас у Росії почали блокувати українську народну пісню Червона калина. У МВС РФ її назвали “гімном екстремістської організації”.

Степан Бандера – це політичний діяч, ідеолог і теоретик українського національно-визвольного руху. Він народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів (наразі це Калуський район Івано-Франківської області).

Джерело: Euroradio