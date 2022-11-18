У США виділять більше допомоги Україні – Кірбі

Листопад, 18 в 21:44

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена має наміри збільшити матеріальну допомогу для України, яка захищається від повномасштабної російської агресії.

Про це заявив офіційний представник Пентагону та координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Допомоги від США буде більше, – заявив під час онлайн-брифінгу Джон Кірбі.

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За словами Кірбі, зараз триває робота з американським Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому. Це необхідно для підтримки, яку США надаватимуть Україні.

Варто зазначити, що адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки запросила у Конгресу ще $37,7 млрд для надання екстреної допомоги.